Indian Wells: Sinner supera Gasquet e al terzo turno aspetta Musetti o Mannarino (Di sabato 11 marzo 2023) Buona la prima per Jannik Sinner che nonostante una partenza a rilento contro il veterano Richard Gasquet, riesce ad invertire il trend negativo delle ultime giornate per l'Italia del tennis a Indian Wells.

