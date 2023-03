Indian Wells di Tennis | Camila Giorgi eliminata al secondo turno

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 11 marzo 2023)è stataaldel torneo Wta 1000 di(Usa). Lata marchigiana si è arresa, dopo poco meno di 2 ore di gioco, alla numero 3 del ranking, la statunitense Jessica Pegula, che si è imposta con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2. La Pegula nel terzodovrà vedersela contro la russa Anastasia Potapova, numero 26 del seeding. (Ansa). (foto@Fitp-) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con ...