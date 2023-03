Indian Wells 2023 | Sinner vuole confermarsi | Musetti cerca il riscatto Speranza Trevisan

Leggi su sportface

(Di sabato 11 marzo 2023) Il torneo diè stato finora terrificante per il tennis italiano. Dopo la delusione delle qualificazioni, in cui non si è qualificato neppure un tennista nonostante ce ne fossero diversi al turno decisivo, le cose non sono andate tanto meglio nel main draw. Cinque dei sei tennisti impegnati al primo turno sono usciti sconfitti, mentre l’unica sopravvissuta, Camila Giorgi, si è dovuta arrendere al turno seguente alla forte Pegula. Non è riuscito a invertire il trend neppure Matteo Berrettini, già al secondo turno in quanto testa di serie ma subito sconfitto da Taro Daniel. La, dunque, è che l’Italia riesca a riscattarsi nella quarta giornata, in cui scenderanno in campo gli ultimi tre azzurri rimasti in tabellone. ORDINE DI GIOCO SABATO 11 MARZO Le aspettative più alte sono riposte in Jannik ...