Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Incredibile #MikaelaShiffrin! Supera Stenmark: a Are la vittoria numero 87 - Gazzetta_it : Incredibile #MikaelaShiffrin! Supera Stenmark: a Are la vittoria numero 87 - Ilsuperbo89 : Solo Shiffrin davanti #Brignone???? Seconda manche incredibile per Federica con una pista molto ostica. Lei è scesa i… - FranzJoseph27 : Sorvolando sul talento incredibile, secondo me la gara diventa noiosa se si ripete sempre questo scenario con Shiff… -

Dopo aver tagliato il traguardo, come ieri Mikaelasi è rannicchiata sugli sci. Poi la sorpresa: per festeggiare è arrivato in pista il fratello Taylor, stretto in un abbraccio, tra le ......a fine gara - . Già prima di partire nella seconda manche sapevo di aver già vinco la coppa di gigante, sono stata anche fortunata con il meteo e la visibilità nella prima. È". ...Stenmark vinse 46 volte in slalom e 40 in gigante,è maggiormente poliedrica (52 slalom, ... È". In stagione, pensate, ha vinto 12 volte (6 giganti, 5 slalom e un superg). Brignone: ...

Incredibile Shiffrin! Supera Stenmark: a Are la vittoria numero 87 La Gazzetta dello Sport

L'americana vince lo slalom speciale di Aare con il tempo di 1.41.77 e centra un nuovo record. Migliore azzurra è Rossetti, 19esima, mentre Gulli chiude al 27° posto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...