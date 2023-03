Incidente mortale tra Cameri e Novara | motociclista travolto da un camion

(Di sabato 11 marzo 2023) Undi 31 anni è deceduto in unstradale investito da un tir nel tratto di tangenziale Est tra. L’impatto fatale si è verificato poco dopo le 17:30 di ieri pomeriggio, Venerdì 10 Marzo 2023. Secondo quanto finora ricostruito dalle forze dell’ordine, il ragazzo era in sella alla sua due ... TAG24.

Albero cade su un'auto in corsa, paura a Firenze: un ferito ricoverato in codice gialloin moto: 17enne perde la vita. Malore dell'amico che viaggiava davanti a lui L'tra ...in viale Regione siciliana, a Palermo. Un'auto ha investito una donna di 50 anni, Rosalia Osman, residente nel quartiere Ciaculli. L'è avvenuto nei pressi dello svincolo di ...Savona - Indagini in corso sull'avvenuto ieri sera in via Scotto in cui ha perso la vita Fabrizio Manitto, 29 anni, dipendente della Apm di Vado Ligure. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti e sembra che ...

La vicenda scaturisce dall'incidente mortale, avvenuto il 16 agosto di due anni fa in contrada Maddalusa, in cui perse la vita il cinquantenne Michele Terrasi. La prima udienza del dibattimento è ...