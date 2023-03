Inchiesta Open, show di Renzi contro i pm. Il leader Iv in Aula con un “quaderno rosso per una toga rossa” (Di sabato 11 marzo 2023) Matteo Renzi arriva al palazzo di giustizia di Firenze per l’udienza preliminare sul caso Open (in cui è imputato per finanziamento illecito ai partiti) ed è di nuovo show contro gli inquirenti. “Ragazzi, ho qualcosa per voi alla fine dell’udienza: quaderno rosso per toga rossa”, dice ai cronisti. Cahier de doleance Il quaderno si compone di 42 pagine, e contiene i 20 capi di accusa dell’esposto – annunciato il 27 gennaio a Firenze e presentato a febbraio – ai fini di un’eventuale azione disciplinare nei confronti del pm Luca Turco, titolare dell’Inchiesta su Open. “quaderno rosso – spiega Renzi – perché il pm Luca Turco è notoriamente iscritto a una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Matteoarriva al palazzo di giustizia di Firenze per l’udienza preliminare sul caso(in cui è imputato per finanziamento illecito ai partiti) ed è di nuovogli inquirenti. “Ragazzi, ho qualcosa per voi alla fine dell’udienza:per”, dice ai cronisti. Cahier de doleance Ilsi compone di 42 pagine, e contiene i 20 capi di accusa dell’esposto – annunciato il 27 gennaio a Firenze e presentato a febbraio – ai fini di un’eventuale azione disciplinare nei confronti del pm Luca Turco, titolare dell’su. “– spiega– perché il pm Luca Turco è notoriamente iscritto a una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gio15474822 : RT @fenice_risorta: Grande @matteorenzi Adesso i #pm si ergono anche a censori di quello che si può fare e non si può fare in tribunale? ????… - GianniTasca1 : RT @fenice_risorta: Grande @matteorenzi Adesso i #pm si ergono anche a censori di quello che si può fare e non si può fare in tribunale? ????… - Sil__Cri : Bravo #Renxi.. chi è nel giusto non ha paura! ???? ??Nuovo scontro in aula tra Matteo Renzi e il sostituto procuratore… - BeppDErcole : RT @fenice_risorta: Grande @matteorenzi Adesso i #pm si ergono anche a censori di quello che si può fare e non si può fare in tribunale? ????… - lucia25968868 : RT @mariamacina: Lo scontro sui quaderni portati in udienza dal leader di Italia Viva. Renzi: “ Ma come si permette? Lei non ha alcun titol… -