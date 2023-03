Inchiesta Covid, “tamponi costati 750 euro all’Iss”: ipotesi truffa aggravata per Brusaferro (Di sabato 11 marzo 2023) Nella prima fase della pandemia Covid l’Istituto Superiore di Sanità ha pagato i tamponi fatti a Roma a 750 euro l’uno, mentre sul mercato il prezzo era circa 3 euro. È quanto emerge dalle carte dell’Inchiesta di Bergamo che mira a far luce sulla gestione della prima fase della diffusione del Sars-CoV-2. Il Corriere della L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Nella prima fase della pandemial’Istituto Superiore di Sanità ha pagato ifatti a Roma a 750l’uno, mentre sul mercato il prezzo era circa 3. È quanto emerge dalle carte dell’di Bergamo che mira a far luce sulla gestione della prima fase della diffusione del Sars-CoV-2. Il Corriere della L'articolo proviene da Inews24.it.

