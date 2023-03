Inchiesta Covid, ipotesi di truffa aggravata per l’Iss. Ma l’Istituto replica: «Mai chiesti 750 euro a tampone» (Di sabato 11 marzo 2023) «Le notizie circolate finora sono totalmente destituite da ogni fondamento». Ribatte così l’Istituto Superiore di Sanità alla ricostruzione dell’Inchiesta di Bergamo fatta oggi dal Corriere della Sera. Analizzando le carte delle indagini sui primi mesi della pandemia, il quotidiano riportava un’accusa secondo cui l’Iss avrebbe chiesto un finanziamento alla Protezione Civile equivalente a 750 euro per ogni tampone, quando il prezzo di mercato era di appena 3 euro. Tra le posizioni stralciate e inviate a Roma per competenza c’è quella di Silvio Brusaferro, che come rappresentante legale dell’Iss dovrà fronteggiare l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli investigatori hanno trovato un’email che risale al 26 febbraio 2020. ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) «Le notizie circolate finora sono totalmente destituite da ogni fondamento». Ribatte cosìSuperiore di Sanità alla ricostruzione dell’di Bergamo fatta oggi dal Corriere della Sera. Analizzando le carte delle indagini sui primi mesi della pandemia, il quotidiano riportava un’accusa secondo cuiavrebbe chiesto un finanziamento alla Protezione Civile equivalente a 750per ogni, quando il prezzo di mercato era di appena 3. Tra le posizioni stralciate e inviate a Roma per competenza c’è quella di Silvio Brusaferro, che come rappresentante legale deldovrà fronteggiare l’accusa diai danni dello Stato. Gli investigatori hanno trovato un’email che risale al 26 febbraio 2020. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? 'Non so se la giustizia sentenzierà quei due: posso solo dire che in cuor mio (e dati alla mano), li considero ta… - SimoPillon : ??La Verità riporta stralci dell'inchiesta sulla gestione Covid. Impaurire, spaventare, nascondere, imporre, chiuder… - LucianoCannito : Andrebbe fatta un’inchiesta sui successivi mesi della gestione Covid, non sui primissimi giorni. Nontivaccinitiamma… - Nicolet04458256 : RT @ImolaOggi: Inchiesta Covid: «Al ministero della Salute non sapevano tradurre dall'inglese i documenti dell'Oms» - MalviciniMaria : RT @ImolaOggi: Inchiesta Covid: «Al ministero della Salute non sapevano tradurre dall'inglese i documenti dell'Oms» -