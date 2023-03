Incendi nell'Alessandrino, finite operazioni di bonifica (Di sabato 11 marzo 2023) Sono proseguite tutta la notte le operazioni di bonifica per i due Incendi divampati ieri in provincia di Alessandria, il cui spegnimento è stato reso particolarmente difficoltoso dal forte vento. A ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Sono proseguite tutta la notte lediper i duedivampati ieri in provincia di Alessandria, il cui spegnimento è stato reso particolarmente difficoltoso dal forte vento. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lasvoltait : Un team di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology ha indagato le reazioni chimiche che, in Australia… - glen_ortega_s : RT @ISPRA_Press: Un gruppo di esperti Ispra e dei Carabinieri Forestali è in #Ecuador per un'iniziativa di condivisione di conoscenze sul t… - pietrograziani3 : RT @ISPRA_Press: Un gruppo di esperti Ispra e dei Carabinieri Forestali è in #Ecuador per un'iniziativa di condivisione di conoscenze sul t… - stefano33542683 : RT @ISPRA_Press: Un gruppo di esperti Ispra e dei Carabinieri Forestali è in #Ecuador per un'iniziativa di condivisione di conoscenze sul t… - lasvoltait : Secondo lo studio pubblicato su Science, una quantità allarmante di CO2 è stata rilasciata nell’atmosfera dalle for… -