In una scuola a Brescia Striscione neofascista contro la Resistenza Valditara | ' Mai più'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Ho appena sentito la @AnnaAscani giustamente indignarsi per le ingiustizie che subiscono le donne iraniane con una… - Agenzia_Ansa : Il gruppo di destra Blocco Studentesco attacca l'Anpi. Esposto uno striscione fuori dalla scuola bresciana 'Andrea… - MarianoGiustino : Miliziani basij in borghese rapiscono la mamma di una studentessa della scuola Sizdeh Aban a Tehransar. Le adolesc… - Debora98398253 : RT @madforfree: Alcuni genitori francesi hanno denunciato che in una scuola di Lione i bambini di CM2 (5a elementare) sono stati sollecitat… - Giorgia92876831 : RT @fdragoni: Ho appena sentito la @AnnaAscani giustamente indignarsi per le ingiustizie che subiscono le donne iraniane con una frase da s… -

La scritta apposta di notte da un gruppo giovanile di estrema destra. Il ministro: 'Netta condanna, onoriamo la Costituzione ...La Calabria appare come "regione in forte difficoltà dove è necessario un intervento pubblico ... La, la sanità, i trasporti, i servizi sociali continueranno ad avere due velocità, per sempre."Sonostudentessa liceale al quarto anno, tengo molto ad avere buoni risultati a, ma ho sempre cercato di coltivare interessi diversi che mi aiutassero a crescere e a capire le mie ...

In una scuola a Treviso 10 studenti sospesi per insulti razzisti e offese ai docenti Orizzonte Scuola

Ingresso gratis, coinvolte le scuole e la Figc per riempire gli spalti . Lo stadio Lungobisenzio torna ad ospitare una partita di livello internazionale. Lunedì 27 marzo alle 15 scenderà infatti in ...“Si dice sempre che ai giovani non interessa la politica. Non è vero, è la politica più tradizionale che non riesce a parlare con loro”: lo ha detto in un’intervista con Fanpage.it la consigliera regi ...