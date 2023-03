In pensione 7 anni prima: ecco come funziona lo "scivolo" dell'isopensione (Di sabato 11 marzo 2023) Nel decreto Milleproroghe è stata allungata di altri tre anni l'isopensione: ecco quali sono i lavoratori coinvolti e quali devono essere gli accordi tra azienda e Inps Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Nel decreto Milleproroghe è stata allungata di altri trel'isoquali sono i lavoratori coinvolti e quali devono essere gli accordi tra azienda e Inps

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DriverMattia198 : RT @Libero_official: Con la legge di conversione del decreto Milleproroghe arriva la cosiddetta Isopensione 'Fornero'. Si può anticipare di… - dario39355099 : @lindawhippet Cioè per essere vecchio sono vecchio, ma per loro non ancora per andare in pensione, e poi sono solo… - IlCastiga : RT @Libero_official: Il sottosegretario leghista #Durigon: 'Il reddito di cittadinanza è un errore anche culturale. L’obiettivo finale rest… - alessan75877023 : RT @Libero_official: Il sottosegretario leghista #Durigon: 'Il reddito di cittadinanza è un errore anche culturale. L’obiettivo finale rest… - SusannaPagani3 : RT @Cristin28310623: @CarloMarino1969 @Tinca60roberta @NicolaPorro Perché la partita non ce l'abbiamo avuta nei 35 /40 anni Prima della pe… -