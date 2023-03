In migliaia a Cutro per "fermare le stragi". Meloni: "Improcrastinabile la risposta dell'Europa" (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Sale ancora il numero delle vittime accertate del naufragio di Cutro. Poco dopo le 16 è stata recuperata dai Vigili del fuoco un'altra salma, presumibilmente di una ragazzina fra i 6 e i 10 anni d'età. Sempre oggi erano stati restituiti dal mare altri due corpi: stamane quello di un'altra bimba e nel pomeriggio quello di un uomo. Il totale delle vittime accertate sale quindi a 76. Oggi nella spiaggia di Steccato di Cutro si è svolta una manifestazione di protesta, a cui hanno partecipato i superstiti e i familiari delle vittime. Alcune salme sono state già sepolte nel cimitero islamico di Bologna, altre sono state trasportate altrove, a spese dei familiari. Al corteo presenti Luigi De Magistris, Cecilia Strada, Mimmo Lucano, i vertici di Emergency. Il prossimo Consiglio Europeo si riunirà il 23 ... Leggi su agi (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Sale ancora il numeroe vittime accertate del naufragio di. Poco dopo le 16 è stata recuperata dai Vigili del fuoco un'altra salma, presumibilmente di una ragazzina fra i 6 e i 10 anni d'età. Sempre oggi erano stati restituiti dal mare altri due corpi: stamane quello di un'altra bimba e nel pomeriggio quello di un uomo. Il totalee vittime accertate sale quindi a 76. Oggi nella spiaggia di Steccato disi è svolta una manifestazione di protesta, a cui hanno partecipato i superstiti e i familiarie vittime. Alcune salme sono state già sepolte nel cimitero islamico di Bologna, altre sono state trasportate altrove, a spese dei familiari. Al corteo presenti Luigi De Magistris, Cecilia Strada, Mimmo Lucano, i vertici di Emergency. Il prossimo Consiglio Europeo si riunirà il 23 ...

