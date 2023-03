In Calabria oltre 1.100 migranti in 12 ore. Soccorsi altri 879. A Cutro 74vittima (Di sabato 11 marzo 2023) - La Guardia Costiera ha salvato in tutto 1.200 migranti e sono in corso altre operazioni, rese difficili e lunghe dalle condizioni avverse del mare. Nelle prossime ore arriveranno in Calabria altre ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 marzo 2023) - La Guardia Costiera ha salvato in tutto 1.200e sono in corso altre operazioni, rese difficili e lunghe dalle condizioni avverse del mare. Nelle prossime ore arriveranno inaltre ...

In Calabria oltre 1.100 migranti in 12 ore. Soccorsi altri 879. A Cutro 74vittima - La Guardia Costiera ha salvato in tutto 1.200 migranti e sono in corso altre operazioni, rese difficili e lunghe dalle condizioni avverse del mare. Nelle prossime ore arriveranno in Calabria altre 879 persone. A coordinare le diverse attività è Nave Dattilo. Si aggrava ulteriormente il bilancio del naufragio di Cutro, sulla spiaggia trovato il corpo di una bambina di 6 ... Calabria, il mare mosso minaccia i barconi sovraccarichi: in salvo 900 migranti Nonostante le cattive condizioni del mare la Guardia Costiera è riuscita a soccorrere le due imbarcazioni intercettate a oltre 100 miglia dalle coste di Roccella Ionica. Tutti i quasi 900 migranti a bordo sono stati tratti in salvo. Ieri un altro barcone con 487 migranti a bordo era stato soccorso a circa 60 miglia da ... Guardia Costiera, salvati oltre 1.200 migranti nelle ultime ore ...del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera delle due imbarcazioni intercettate ieri a oltre 100 ... È attraccata al porto di Reggio Calabria la nave Dattilo della Guardia costiera con a bordo 584 ... In Calabria oltre 100 varietà di olive: un tesoro di biodiversità che ... Ecodellojonio Sbarchi. Calabria presa d'assalto, Guardia Costiera: messi in salvo oltre 1200 migranti Sono ancora in corso le attività coordinate dal Centro Nazionale del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera a favore delle due imbarcazioni intercettate ieri a oltre 100 miglia al ... stamani nel ...