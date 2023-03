Impatta una vettura in sosta in viale Aldo Moro: 25enne finisce in ospedale (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Incidente stradale nella serata odierna in via Aldo Moro, nel quartiere di Pacevecchia. Una Fiat Cinquecento condotta da un 25enne per cause in corso di accertamento ha colpito un auto in sosta. Il 25enne per il violento impatto ha colpito la testa sul vetro dell’auto e trasportato in ospedale al San Pio. Il giovane era comunque cosciente. Sul posto la Polizia Municipale e il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Incidente stradale nella serata odierna in via, nel quartiere di Pacevecchia. Una Fiat Cinquecento condotta da unper cause in corso di accertamento ha colpito un auto in. Ilper il violento impatto ha colpito la testa sul vetro dell’auto e trasportato inal San Pio. Il giovane era comunque cosciente. Sul posto la Polizia Municipale e il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Blaise64048559 : @JulianCarax84 @rprat75 @purpletweet90 Ma più che Giannis è tutto il sistema difensivo perché per me Giannis oggi n… - ElBanfo : @spiacanarina @jhonquipresente @youhatemario Ma sicuro, anche perché è un difensore che impatta tanto in una squadr… - giuseppemaria : @SalvatoreLobe12 @Marilena0407 Ho molti dubbi. Per rimanere all'attualità, è democrazia quando milioni di persone m… - NgeuPnrr : Controricorso dell’Ungheria ???? alla Corte di Giustizia UE ???? in tema di legislazione nazionale #lgbt: una vicenda c… - andrewsword2 : RT @Arypigliate: Una delle cose più brutte che può succedere quanto stai fuori con Miss Poiana è incrociare un falco pellegrino a caccia: s… -