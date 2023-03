(Di sabato 11 marzo 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Settimana scorsa si sono laureati nuovi campioni di coppia Ace Austin e Chris Bey, a discapito dei Motor City Machine Guns. Stasera però non si perde tempo e ci sarà un altro match titolato, ovvero Mickie James contro Gisele Shaw. Immergiamoci nella puntata! PROMO: Bully Ray sale sul ring e comincia a prendere in giro Tommy Dreamer, dicendo che a Sacrifice non ce la farà a lottare. Santino Marella, come direttore delle autorità, afferma invece che Tommy Dreamer non ha subito un infortunio così grave e dovrebbe farcela per Sacrifice. Arriva poi Bhupinder Gujjar, pronto a sfidarlo. Bhupinder Gujjar sconfigge Bully Ray via DQ (1,5 / 5) Dopo il match Tommy Dreamer arriva ad attaccare Bully Ray, ma arriva Masha Slamovich a salvare il suo nuovo amico, colpendo nelle parti basse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Impact 09.02.2023 L'occasione della Quintessential Diva

L'episodio si apre con Bully Ray che effettua un promo in merito al suo nuovo rivale numero uno, Tommy Dreamer. Il due volte IMPACT World Champion viene interrotto dal DOA, Santino Marella con ...