Immissioni in ruolo 2023, posti liberi dopo GaE e concorsi possono essere assegnati con graduatorie regionali sostegno e call veloce (Di sabato 11 marzo 2023) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2023/24: ci troviamo ancora in una fase in cui non tutte le domande hanno una risposta, soprattutto perchè il Ministero attende una importante risposta dall'Europa in merito alla proposta di scorrere le GPS per supplenze finalizzate al ruolo da assegnare tramite prova finale selettiva. Tuttavia la prima parte delle Immissioni in ruolo sono già stabilite attraverso una normativa tale, purtroppo, da anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 marzo 2023)indocenti anno scolastico/24: ci troviamo ancora in una fase in cui non tutte le domande hanno una risposta, soprattutto perchè il Ministero attende una importante risposta dall'Europa in merito alla proposta di scorrere le GPS per supplenze finalizzate alda assegnare tramite prova finale selettiva. Tuttavia la prima parte delleinsono già stabilite attraverso una normativa tale, purtroppo, da anni. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaChiarella6 : @PacificoTweet ???? mi perdoni, ma come può essere mai possibile parlare di assunzione da GPS, sapendo bene di non po… - orizzontescuola : Posti disponibili per mobilità e immissioni in ruolo 2023 dopo i pensionamenti docenti e ATA. Aggiornato - uil_rua : RT @orizzontescuola: Posti disponibili per mobilità e immissioni in ruolo 2023 dopo i pensionamenti docenti e ATA - orizzontescuola : Posti disponibili per mobilità e immissioni in ruolo 2023 dopo i pensionamenti docenti e ATA - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, quali posti saranno disponibili e quali no. Per i trasferimenti interprovinciali da dividere… -