Immigrazione | Mantovano “Sulla Bossi-Fini serve qualcosa di nuovo”

(Di sabato 11 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – "La durezza c'è, ma è solo contro gli scafisti. Tutto il resto serve a facilitare gli ingressi legali. La nostra posizione è e resta equilibrata". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in un colloquio con La Stampa, in merito al decreto legge sull'immigrazione varato dall'ultimo Cdm. Poi lascia intendere che ci sarà un nuovo intervento: "Un conto è un decreto urgente, altro è rimettere mano alla intera legge sull'immigrazione che ormai ha fatto il suo tempo, è stata rattoppata non so quante volte, ci sono gli articoli bis, ter, quater". Il riferimento è alla legge Bossi-Fini, che "ormai è diventata una legge arlecchino. Bisognerà fare qualcosa di nuovo, ma con calma e in maniera ...

Il governo Meloni vuole cambiare la legge Bossi - Fini sull'. Lo dice il sottosegretario Alfredooggi in un'intervista a La Stampa .è considerato il regista del decreto Cutro . E lo difende: "Non è un muro contro muro. La ...... i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo) è stata però ... uno scontro) tra la Meloni e i giornalisti E' una materia 'maledetta', l', per ogni ...... modificare e correggere il decretoapprovato ieri dal Consiglio dei ministri in "... Francesco Lollobrigida e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo. La premier ...

Un'ora e un quarto di conferenza stampa e un minuto e mezzo di epilogo che, politicamente, racconta più di quanto non sia emerso nelle dichiarazioni pubbliche di questi ultimi giorni in cui Palazzo Ch ...Il Consiglio dei ministri riunito a Cutro, oltre al nuovo decreto Immigrazione, ha proceduto con due nomine di peso. Su proposta del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha avviat ...