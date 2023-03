(Di sabato 11 marzo 2023) Xi Jinping rieletto presidente della Repubblica popolare cinese per il prossimo quinquennio: è il terzo mandato. Con 2.952 voti a favore e nessuno contrario è il leader cinese più potente dai tempi di Mao, ma la Cina di oggi è una superpotenza mondiale. E il primo a fargli le congratulazioni per la riconferma è stato il presidente russo Vladimir Putin.

Bonaccini è scelto dal 38 per cento, Schlein dal 31. Insomma, il divario è piuttosto ridotto. Soprattutto alla luce di un 31 per cento di indecisi che, sempre che si presentino ai ...Gli iscritti al Pd voteranno fino al 12 febbraio (il 19 in Lombardia e Lazio a causa delle elezioni regionali), mentre il 26 febbraio sarà la volta della sfida a due tra i primi ...