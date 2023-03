Ilary Blasi toglie ogni freno e in occasione del compleanno del fidanzato Bastian si scatena sui social (Di sabato 11 marzo 2023) Dovevamo attendere il compleanno del suo nuovo compagno per vedere nuove, bellissime, inedite foto di Ilary Blasi con Bastian Müller. In occasione del compleanno dell’imprenditore tedesco, la conduttrice si è letteralmente scatenata sui social, mostrando per la prima volta immagini esplicite in compagnia del fidanzato. Fino a pochi giorni fa, infatti, Ilary Blasi aveva pubblicato alcune immagini che lasciavano intendere che fosse in compagnia di Bastian, ma mai aveva mostrato sui suoi profili social foto così appassionate e romantiche. Una gallery che ha mandato in estasi i follower, ma anche tutto il gossip! Dopo la sofferta separazione da Francesco Totti, che da ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 marzo 2023) Dovevamo attendere ildel suo nuovo compagno per vedere nuove, bellissime, inedite foto diconMüller. Indeldell’imprenditore tedesco, la conduttrice si è letteralmenteta sui, mostrando per la prima volta immagini esplicite in compagnia del. Fino a pochi giorni fa, infatti,aveva pubblicato alcune immagini che lasciavano intendere che fosse in compagnia di, ma mai aveva mostrato sui suoi profilifoto così appassionate e romantiche. Una gallery che ha mandato in estasi i follower, ma anche tutto il gossip! Dopo la sofferta separazione da Francesco Totti, che da ...

