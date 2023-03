Ilary Blasi e la dedica romantica al suo Bastian per il compleanno | FOTO

Leggi su tag24

(Di sabato 11 marzo 2023), la conduttrice ha espresso tutto il proprio amore per il nuovo compagno. Ormai archiviato il matrimonio con Francesco Totti, con cui si andrà per via giudiziale,ha scelto di vivere alla luce del sole il suo amore per il nuovo compagnoMuller. Dopo le presentazioni ...e laal suoper ilTAG24.