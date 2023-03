Ilary Blasi e Bastian Muller a cena nel ristorante di un amico di Francesco Totti. Ecco come ha reagito l'ex calciatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Muhamma37615251 : Ilary Blasi finalmente mostra chiaramente il nuovo fidanzato Bastian Muller: le foto - ustalk - LafaelReao : @ClCERENELLA Maxi Lopez è passato da Wanda Nara ad Ilary Blasi quindi - 361_magazine : - gojodLipa : Vorrei congratularmi con Ilary blasi per il cambio di carne di qualità che ha fatto. Hai gusto - Iledicarta : In che senso Ilary Blasi si è mollata meno di un anno fa col marito storico e ora sta già con un altro figone perch… -

E' il compleanno di Bastian Muller, il compagno di, lei gli dedica foto e amore sui ......compagno In occasione del compleanno di lui ha voluto uscire definitivamente allo scoperto Sul social ha condiviso diverse immagini in cui il biondo tedesco si vede perfettamente Per mesi...Non si nascondono più da qualche tempo,e il suo nuovo amore, l'imprenditore tedesco Bastian Muller . Dopo essere stati paparazzati insieme per la prima volta a novembre, i due hanno cercato di mantenere per qualche tempo un ...

Ilary Blasi è stata a cena in un ristorante di un amico dell'ex marito con il nuovo compagno, Bastian Muller. Ma come avrà reagito Francesco Totti Ecco cosa sappiamo. Tra Ilary Blasi e Francesco ...Ilary Blasi e Bastian Muller escono allo scoperto su Instagram con tante foto di coppia e una dedicata per il compleanno del nuovo fidanzato. Ecco le foto ...