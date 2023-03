Il vademecum degli anarchici violenti: regole da criminali. L'analisi di Andrea Pasini (Di sabato 11 marzo 2023) Non effettuare video o foto. Non condividere nulla sui social. Non dare confidenza, specialmente ai giornalisti. Non andare in ospedale in caso di ferite. Non infamare. Il vademecum dell'anarchico ci offre uno spaccato incredibile nella vita di queste persone. È difficile per me, da cittadino, capire cosa spinga queste persone a comportarsi in questo modo. Non che io sia un fanatico dei social o abbia mai avuto grandi sogni di gloria, ma mai nella mia vita ho voluto nascondermi. Mai. Mi sono sempre mostrato al mondo, volto scoperto, e ho portato avanti le mie idee con convinzione, con coraggio, con orgoglio, ma soprattutto ho portato avanti le mie idee con rispetto, lealtà e rispettando le regole. Rispetto per le istituzioni, rispetto per gli altri, rispetto per la cosa pubblica. E rispetto soprattutto per me stesso. In questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Non effettuare video o foto. Non condividere nulla sui social. Non dare confidenza, specialmente ai giornalisti. Non andare in ospedale in caso di ferite. Non infamare. Ildell'anarchico ci offre uno spaccato incredibile nella vita di queste persone. È difficile per me, da cittadino, capire cosa spinga queste persone a comportarsi in questo modo. Non che io sia un fanatico dei social o abbia mai avuto grandi sogni di gloria, ma mai nella mia vita ho voluto nascondermi. Mai. Mi sono sempre mostrato al mondo, volto scoperto, e ho portato avanti le mie idee con convinzione, con coraggio, con orgoglio, ma soprattutto ho portato avanti le mie idee con rispetto, lealtà e rispettando le. Rispetto per le istituzioni, rispetto per gli altri, rispetto per la cosa pubblica. E rispetto soprattutto per me stesso. In questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cristiansabau1 : RT @ilmanifesto: Nella lettura degli atti dell’inchiesta di Bergamo sulla gestione iniziale del Covid in Valseriana, la perizia chiesta dal… - NICOLACATAR : RT @ilmanifesto: Nella lettura degli atti dell’inchiesta di Bergamo sulla gestione iniziale del Covid in Valseriana, la perizia chiesta dal… - ilmanifesto : Nella lettura degli atti dell’inchiesta di Bergamo sulla gestione iniziale del Covid in Valseriana, la perizia chie… - LAssertore : @Gitro77 Infatti dominano la politica dei paesi citati. Il dato di realtà non è una scusa ma la rappresentazione de… - NCO_OR_10 : E dopo essere stato offeso per aver fatto presente alla signora che straparlava di migranti climatici linkandole il… -