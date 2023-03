"Il tumore è tornato. Ora è complicato". Il dramma di Carolyn Smith (Di sabato 11 marzo 2023) La coreografa e giudice di Ballando con le stelle ha annunciato di dovere ricominciare la chemioterapia e si è mostrata sui social con i capelli rasati Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 marzo 2023) La coreografa e giudice di Ballando con le stelle ha annunciato di dovere ricominciare la chemioterapia e si è mostrata sui social con i capelli rasati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'È tornato l'intruso. Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se d… - Leonessa121 : RT @fanpage: 'È tornato l'intruso. Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammette… - infoitcultura : Tumore Carolyn Smith, è tornato per la terza volta - infoitcultura : Carolyn Smith si rade a zero i capelli in Tv: «il tumore è tornato» - VanityFairIt : Il tumore è tornato per la terza volta: è un cancro maligno al seno, con cui la ballerina britannica lotta dal 2015 -