Il trionfo dell’Italia | la vittoria ai Mondiali ’82

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 marzo 2023) Introduzione Il 1982 è senza dubbio un anno indimenticabile per i tifosi di calcio italiani. Quell’anno, infatti, la nazionale azzurra si laureò campione del mondo per la terza volta nella storia del calcio. Ladel Mondiale non solo rappresentò un grandeper gli azzurri ma anche una fonte di grande orgoglio per l’intero Paese. La strada verso laLa strada che portò l’Italia allafu a dir poco travagliata. Gli azzurri, infatti, affrontarono un girone di qualificazione particolarmente difficile, che vedeva come avversarie la Francia e l’Olanda. Nonostante le difficoltà, la nazionale italiana riuscì a qualificarsi per il Mondiale. Il Mondiale ’82, che si tenne in Spagna, vide l’Italia inserita in un girone insidioso, che vantava al suo interno squadre del calibro di Perù, Camerun e ...