Il TAR accoglie il ricorso dell’Eintracht | via libera ai tifosi tedeschi a Napoli

(Di sabato 11 marzo 2023) Il TAR ha accolto ilFrancoforte contro il divieto di vendita aidei biglietti per la gara contro ildi Champions League. Viaquindi alla trasferta per la sfida di ritorno degli ottavi. Secondo il TAR, infatti, si ritiene la misura di divieto di vendita dei biglietti “non adeguatamente L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Colpo di scena in vista di Napoli-Eintracht, gara in programma al Maradona il prossimo mercoledì 15 marzo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La vendita dei tagliandi riservati ...