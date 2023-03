(Di sabato 11 marzo 2023) Il TAR ha accolto ilFrancoforte contro il divieto di vendita aidei biglietti per la gara contro ildi Champions League. Viaquindi alla trasferta per la sfida di ritorno degli ottavi. Secondo il TAR, infatti, si ritiene la misura di divieto di vendita dei biglietti “non adeguatamente L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare al Mar… - peterkama : Il TAR accoglie il ricorso dell’Eintracht: via libera ai tifosi tedeschi a Napoli con tanti saluti a PIANTEDOSI - RomanUsaj : RT @ultimora_pol: #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare al Mar… - GiovanniCelent7 : RT @tuttonapoli: ULTIM'ORA - Clamoroso, il TAR accoglie il ricorso dell’Eintracht: via libera ai tedeschi a Napoli! -

Napoli - Eintracht, ill'istanza per i biglietti per i tifosi del settore ospiti. Ma il club partenopeo farà ricorso Ilha accolto l'istanza presentata dall'Eintracht dopo che era stata sospesa la vendita ...Per ildella Campania nel divieto di vendita dei biglietti emanato dalla prefettura di Napoli il "pericolo per la sicurezza pubblica resta solo genericamente prospettato" e la misura adottata è ...Nel decreto, il presidente della quinta sezione delCampania, Maria Abbruzzese ,l'istanza cautelare presentata dalll'Eintracht, difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, ...

Napoli-Eintracht, il Tar accoglie l'istanza dei tedeschi: ci saranno i tifosi - Sportmediaset Sport Mediaset

In attesa che mercoledì 15 marzo alle 21.00 allo stadio Maradona di Napoli inizi la gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i padroni di casa e l’Eintracht Francofort ...Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League ...