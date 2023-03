Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Il #RealMadrid cala il tris prima del Clasico: 3-1 all'Espanyol #Liga - PaoloMancini30 : RT @Rossonerosemper: Questo è il Real Madrid, Ancelotti è campione d'Europa in carica, è l'allenatore più vincente d'Europa ma appena la sq… - Rossonerosemper : Questo è il Real Madrid, Ancelotti è campione d'Europa in carica, è l'allenatore più vincente d'Europa ma appena la… - cala_l_asso : RT @LaGi12167911: persone vaccinate, ha dichiarato a Real Raw News l'agente del Federal Service Bureau Andrei Zakharov. -

Con un paio di gol brasiliani, Vinicius e Militao, e la sentenza finale di Asensio il Madrid rimonta e batte 3 - 1 l'Espanyol per dormire a - 6 dal Barcellona, in campo domani sera a Bilbao. Il tutto ...... con i campioni delMadrid che alle 14 ospitano l'Espanyol. La giornata prosegue alle 16.15 con Elche - Valladolid e alle 18.30 con Certa - Rayo Vallecano. In serata,il sipario con ...Al 31' ilAversail poker. Schiavi s'inserisce tra le maglie dei cilentani e serve a Cavallo il più facile dei tap - in. Finale 4 - 1. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - ...

Il Real cala il tris prima del Barça: 3-1 all'Espanyol La Gazzetta dello Sport

Il Real Aversa fa suo il derby regionale e infligge una pesante sconfitta ai cilentani del Santa Maria Cilento che ancora una volta tornano a mani vuote da una trasferta. Questa volta i ragazzi ...Un secondo tempo da urlo dà tre punti al Real Monterotondo, che travolge il malcapitato Atletico Uri con una pesante cinquina e si riporta a cinque punti dall'ultimo posto playoff disponibile. In un ...