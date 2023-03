(Di sabato 11 marzo 2023) Qual è lo stato dei rapporti tra l’Ue e la? Una controversia in atto dinanzi ai giudici europei solleva temi di notevole rilievo e di un duplice ordine:. Sul piano, la vicenda riguarda i dazi antidumping imposti dalla Commissione sulle importazioni di prodotti di ghisa originari della. Su sollecitazione di alcune imprese, la Commissione ha effettuato un’inchiesta sulle vendite di quei prodotti, giungendo a due conclusioni: che i prezzi di quei prodotti erano assai inferiori rispetto al costo di produzione e che ciò arrecava un pregiudizio all’industria europea. Ha così imposto dazi antidumping, cioè le misure volte a sanzionare pratiche commerciali scorrette. Questa vicenda dice molto sulla contesa in atto tra le imprese europee e quelle cinesi, controllate ...

Il rapporto Cina-Ue. Un confronto economico-istituzionale che non è ad armi pari Il Foglio

La relazione tra il Dragone e l'Unione europea non è equilibrata. A renderlo evidente è una controversia in atto davanti ai giudici europei e che mostra la radicale differenze tra le imprese di Pechino