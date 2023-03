Il Pos è costato 5 miliardi nel 2022, stangata per le piccole imprese (Di sabato 11 marzo 2023) L'uso del Pos è costato 5 miliardi alle imprese nel 2022; un 'peso' che diventa maggiore soprattutto per le piccole attività. È per questo che - in vista del Tavolo tecnico dedicato al taglio delle commissioni sui pagamenti tramite Pos convocato dal ministero dell'Economia per venerdì 17 marzo - Confesercenti chiede di cancellare i costi sotto i 30 euro di spesa per le imprese che non superano i 400mila euro di fatturato. Secondo Confesercenti, il pagamento con carte e bancomat si è comunque diffuso "enormemente: l'Italia è diventato in questi 10 anni il Paese europeo con il più alto numero di Pos, 3,9 milioni, anche se il numero di operazioni rimane ancora sotto la media. Più alto invece, è l'importo medio delle transazioni, circa 50 euro, un dato che sottolinea come il problema sia ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) L'uso del Pos èallenel; un 'peso' che diventa maggiore soprattutto per leattività. È per questo che - in vista del Tavolo tecnico dedicato al taglio delle commissioni sui pagamenti tramite Pos convocato dal ministero dell'Economia per venerdì 17 marzo - Confesercenti chiede di cancellare i costi sotto i 30 euro di spesa per leche non superano i 400mila euro di fatturato. Secondo Confesercenti, il pagamento con carte e bancomat si è comunque diffuso "enormemente: l'Italia è diventato in questi 10 anni il Paese europeo con il più alto numero di Pos, 3,9 milioni, anche se il numero di operazioni rimane ancora sotto la media. Più alto invece, è l'importo medio delle transazioni, circa 50 euro, un dato che sottolinea come il problema sia ...

