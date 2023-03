Il Pd in assemblea. Regole e riti del 'parlamentino' dem (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Le riunioni alle prime luci del'alba, l'arrivo al centro congressi, il ritiro dei pass con i big del partito in fila assieme ai delegati dei territori. Tornano i riti dell'assemblea dem dopo anni di riunioni in video collegamento, prima, e in modalità 'ibrida' - in collegamento e in presenza - poi. Quella di domenica sarà la prima riunione interamente in presenza. Le ultime di questo tipo furono celebrate da Nicola Zingaretti, in quel dell'Ergife, nella sala interrata dell'hotel sulla via Aurelia. La stesa sala in cui risuonò quel "hai la faccia come il c..." di Roberto Giachetti contro Roberto Speranza che fu il prologo alla scissione. L'assemblea di domenica sembra destinata a rimarginare quella ferita, anche in virtù di un congresso costituente che ha consentito un riavvicinamento, prima, e un lento ritorno ... Leggi su agi (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Le riunioni alle prime luci del'alba, l'arrivo al centro congressi, ilro dei pass con i big del partito in fila assieme ai delegati dei territori. Tornano idell'dem dopo anni di riunioni in video collegamento, prima, e in modalità 'ibrida' - in collegamento e in presenza - poi. Quella di domenica sarà la prima riunione interamente in presenza. Le ultime di questo tipo furono celebrate da Nicola Zingaretti, in quel dell'Ergife, nella sala interrata dell'hotel sulla via Aurelia. La stesa sala in cui risuonò quel "hai la faccia come il c..." di Roberto Giachetti contro Roberto Speranza che fu il prologo alla scissione. L'di domenica sembra destinata a rimarginare quella ferita, anche in virtù di un congresso costituente che ha consentito un riavvicinamento, prima, e un lento ritorno ...

La partita dem. C'è l'intesa Schlein - Bonaccini. Il governatore presidente del Pd "Ad esito del confronto Schlein intende proporre il nome di Stefano Bonaccini, come presidente, all'Assemblea del Partito Democratico", conclude la scarna nota della segreteria, e dalle parti di ... Bonaccini presidente del Pd. Schlein fa i conti con la vittoria ma "solo" con metà del partito ... Bonaccini presidente del Partito democratico in nome e per conto di quel 46,25% che lo avrebbe voluto segretario e che gli assegna in Assemblea ben 267 delegati. Ella Schlein, eletta segretaria il ... Bonaccini presidente del Pd, Schlein chiude l'accordo. Al via una guida 'unitaria' del partito Intesa raggiunta tra e . Dopo una video - call durata quasi due ore si scioglie il nodo e si trova l'accordo per proporre Bonaccini all'assemblea del partito di domenica. 'Dopo quello che era successo nei gazebo non ci potevamo proprio permettere di creare divisioni o attriti.