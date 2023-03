Il Pd ci vuole a casa, senza feste, cene, amici, per i morti di Cutro (Di sabato 11 marzo 2023) Fermi tutti. Se avevate programmi per la serata, cancellateli. Niente aperitivo, perfetto in questa giornata di semi-primavera viste le temperature anomale; niente feste con gli amici, niente cinema, discoteca o pizzeria con la famiglia. Ovviamente si fermino anche tutte le competizioni sportive e si cambino i palinsesti delle tv: niente show del sabato sera ma documentari, interviste ed analisi sul tema migranti (con sottofondo di musica classica). Chiunque provi oggi a fare in qualsiasi modo «Festa» sappiate: siete cinici e disumani. Dobbiamo stare in casa a pregare, meditare, riflettere, e magari inginocchiandoci sui ceci perché solo così potremmo rendere il giusto onore e rispetto ai 70 e più migranti morti nella strage di Cutro. L’idea non è ovviamente del sottoscritto, che essendo io cinico e ... Leggi su panorama (Di sabato 11 marzo 2023) Fermi tutti. Se avevate programmi per la serata, cancellateli. Niente aperitivo, perfetto in questa giornata di semi-primavera viste le temperature anomale; nientecon gli, niente cinema, discoteca o pizzeria con la famiglia. Ovviamente si fermino anche tutte le competizioni sportive e si cambino i palinsesti delle tv: niente show del sabato sera ma documentari, interviste ed analisi sul tema migranti (con sottofondo di musica classica). Chiunque provi oggi a fare in qualsiasi modo «Festa» sappiate: siete cinici e disumani. Dobbiamo stare ina pregare, meditare, riflettere, e magari inginocchiandoci sui ceci perché solo così potremmo rendere il giusto onore e rispetto ai 70 e più migrantinella strage di. L’idea non è ovviamente del sottoscritto, che essendo io cinico e ...

