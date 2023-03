Il pasticcio del Coni sul minuto di silenzio per Cutro con un messaggio del governo. Poi il dietrofront: «Non leggetelo» (Di sabato 11 marzo 2023) Brusco dietrofront del Coni sulle disposizioni per commemorare le vittime del naufragio di Steccato di Cutro su tutti i campi per il weekend. In una prima comunicazione del presidente Giovanni Malagò si invitava le società sportive a rispettare un minuto di silenzio prima delle gare. Momento però che sarebbe stato accompagnato dalla lettura di un testo che sarebbe stato indicato dal ministro dello sport Andrea Abodi. Le poche righe indicare dal governo così recitano: «L’Italia onora la memoria delle 72 vittime del naufragio di Cutro con un minuto di silenzio, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva, e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il governo rinnova il suo ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Bruscodelsulle disposizioni per commemorare le vittime del naufragio di Steccato disu tutti i campi per il weekend. In una prima comunicazione del presidente Giovanni Malagò si invitava le società sportive a rispettare undiprima delle gare. Momento però che sarebbe stato accompagnato dalla lettura di un testo che sarebbe stato indicato dal ministro dello sport Andrea Abodi. Le poche righe indicare dalcosì recitano: «L’Italia onora la memoria delle 72 vittime del naufragio dicon undi, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva, e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Ilrinnova il suo ...

