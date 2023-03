Il Papa | Andare in Ucraina? Soltanto se poi vado anche in Russia O in entrambi i posti o in nessuno

(Di sabato 11 marzo 2023) “Sono disposto ada Kiev. Voglioa Kiev. Ma a condizione dia Mosca.ino indei due”. Lo ha ribadito ilin una intervista a La Nacion aggiungendo che il viaggio a Mosca, a suo avviso, “non è impossibile”. Non è impossibile? “Non sto dicendo che sia possibile. Non è impossibile- ha precisato Bergoglio-. Speriamo di poterlo fare eh. Occhio, non c’è nessuna promessa. Niente. Non ho chiuso quella porta”. Ma Putin la chiude o no? “Ma è lì che si distrae e la apre, non lo so”. “La guerra mi fa male – ha ribadito – voglio dirlo, mi fa male”. Bergoglio, in un’altra intervista, aveva definito il leader del Cremlino Putin un uomo “colto”. “E’ colto – ha ribadito – . E’ venuto a trovarmi qui tre volte come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpianetPianeta : Papa: “voglio andare a Kiev ma a condizione di andare anche a Mosca”. È normale che si possa andare a fare visita a… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraina, Papa “Vado a Kiev ma a condizione di andare anche a Mosca” - - SilenzieFalsita : Ucraina, Papa Francesco: «Voglio andare a Kiev, ma a condizione di andare a Mosca» - blogsicilia : #notizie #sicilia Ucraina, Papa “Vado a Kiev ma a condizione di andare anche a Mosca” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Ucraina, Papa “Vado a Kiev ma a condizione di andare anche a Mosca” - -

"Per noi è chiaro che Washington è responsabile per questo atto terroristico senza precedenti". Così il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov in merito alle esplosioni sul Nord Stream. ...2023 - 03 - 11 12:21:44: voglioa Kiev, ma a condizioni dianche a Mosca 'Sono disposto ada Kiev. Voglioa Kiev. Ma a condizione dia Mosca. Vado in entrambi i posti o in nessuno dei ...Leggi anche Ucraina, 007 Gb: "Bakhmut una 'killing zone" Ucraina,: "A Kiev a condizione dia Mosca, non ho chiuso la porta" Ucraina - Russia, perché la battaglia di Bakhmut è 'in pausa': ...

Ucraina, Papa: "A Kiev a condizione di andare a Mosca, non ho ... Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) – “Sono disposto ad andare a Kiev. Voglio andare a Kiev. Ma a condizione di andare a Mosca. Vado in entrambi i posti o ...Lo afferma Francesco in un’intervista per il suo decennale di pontificato. E parla anche di piani di pace disattesi.