Il nostro sistema elettrico davanti alle sfide di siccità e rinnovabili

Leggi su formiche

(Di sabato 11 marzo 2023) La scorsa estate ilha rischiato come mai prima: il picco di domanda ha strappato con forza verso l’alto, per effetto della calura, e il parco di generazione si è trovato in emergenza, a causa dell’avversità concomitante di diversi fattori (, indisponibilità tecniche, minore import). Uno stress-test duro e inaspettato, dal quale trarre preziosi segnali. Lo facciamo sulla base dell’ultimo Rapporto Terna di Adeguatezza. Un passo indietro: in dieci anni (12-21) la capacità nazionale di generazione si è ridotta significativamente, a fronte di un picco di domanda sostanzialmente stabile. La crescita delleinfatti non è stata abbastanza robusta da compensare la progressiva dismissione di potenza termoelettrica e il margine di adeguatezza del ...