Il Napoli torna a correre. Kvara e Rrahmani stendono l'Atalanta (Di sabato 11 marzo 2023) Napoli 2 Atalanta 0 Marcatori: 15'st Kvaratskhelia, 32'st Rrahmani Napoli (4 - 3 - 3): Gollini 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Kim Min - jae 6.5 (31'st Jesus 6), Oliveira 6, Anguissa 6.5, Lobotka 6.5, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 11 marzo 2023)0 Marcatori: 15'sttskhelia, 32'st(4 - 3 - 3): Gollini 6; Di Lorenzo 6,7, Kim Min - jae 6.5 (31'st Jesus 6), Oliveira 6, Anguissa 6.5, Lobotka 6.5, ...

Il Napoli batte l'Atalanta e scappa di nuovo in classifica AGI - Il Napoli si lascia immediatamente alle spalle la sconfitta con la Lazio, batte l'Atalanta e torna a far festa davanti al proprio pubblico. Al Maradona finisce 2 - 0 grazie al sigillo del solito ... Kvara e Rrahmani piegano l'Atalanta, Napoli a +18 sull'Inter Il Napoli si lascia immediatamente alle spalle la sconfitta con la Lazio, batte l'Atalanta e torna a far festa davanti al proprio pubblico. Al Maradona finisce 2 - 0 grazie al sigillo del solito ... Quando il Napoli può vincere lo scudetto: tutte le possibilità L'Inter, che era tornata a - 15 dopo il ko degli azzurri con la Lazio, cade contro lo Spezia e ora torna a diciotto punti di distanza . In città, a Napoli, è festa. I tifosi si domandano: quando sarà ... Kvara è la luce, il Napoli torna irresistibile Il Napoli ritrova il passo da capolista e torna alla vittoria, superando l'Atalanta in una gara in cui brilla la stella di un incontenibile Kvaratskhelia che dà il via al successo azzurro con un'azion ... Il Napoli batte l'Atalanta e riprende la marcia scudetto NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli vince 2-0 contro l'Atalanta e torna al successo in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, una discreta Atalanta viene punita dall'ennesima perla del fenomeno ...