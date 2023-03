Il Napoli schianta la Dea: Kvara e Rrahmani valgono il 2-0 (Di sabato 11 marzo 2023) Il Napoli si mette alle spalle il tonfo con la Lazio schiantando con un netto 2-0 l'Atalanta al Maradona. Prestazione impeccabile dell'undici di Spalletti contro una Dea che ci mette l'impegno ma non molto altro. Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Ilsi mette alle spalle il tonfo con la Laziondo con un netto 2-0 l'Atalanta al Maradona. Prestazione impeccabile dell'undici di Spalletti contro una Dea che ci mette l'impegno ma non molto altro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattidinapoli : Napoli: Giugliano, senza targhe tenta la fuga dai Carabinieri. Poi si schianta e finisce in ... -… - Moixus1970 : RT @Vittoriog82: +++ Dopo il #NAPOLI, anche il #MILAN ha finito la benzina. #Juve in CHAMPIONS se domani SCHIANTA la #Roma. E se le resti… - Vittoriog82 : +++ Dopo il #NAPOLI, anche il #MILAN ha finito la benzina. #Juve in CHAMPIONS se domani SCHIANTA la #Roma. E se l… - PressReview99 : Somma Vesuviana, studentessa trovata morta: stava per laurearsi, ma non era vero -