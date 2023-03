Il Napoli ritorna a vincere, Kvaratskhelia mette fuori uso l’Atalanta (Di sabato 11 marzo 2023) Il Napoli rialza la testa allo Stadio “Maradona” dopo la sconfitta con la Lazio. La squadra allenata da Luciano Spalletti supera l’Atalanta 2-0 grazie alle reti di Khvicha Kvaratskhelia e Amir Rrahmani. fuori USO – Il Napoli torna a vincere dopo la sconfitta con la Lazio e lo fa in casa allo Stadio Maradona contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo un primo tempo terminato in pareggio, la squadra allenata da Luciano Spalletti sblocca il risultato dopo l’ora di gioco, ma lo fa meritatamente e con un gol letteralmente straordinario di Khvicha Kvaratskhelia che mette a sedere tutta la difesa dell’Atalanta con una sola finta, e con una seconda insacca la rete neutralizzando Musso. Al 77? la rete di Amir Rrahmani di ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Ilrialza la testa allo Stadio “Maradona” dopo la sconfitta con la Lazio. La squadra allenata da Luciano Spalletti supera2-0 grazie alle reti di Khvichae Amir Rrahmani.USO – Iltorna adopo la sconfitta con la Lazio e lo fa in casa allo Stadio Maradona controdi Gian Piero Gasperini. Dopo un primo tempo terminato in pareggio, la squadra allenata da Luciano Spalletti sblocca il risultato dopo l’ora di gioco, ma lo fa meritatamente e con un gol letteralmente straordinario di Khvichachea sedere tutta la difesa delcon una sola finta, e con una seconda insacca la rete neutralizzando Musso. Al 77? la rete di Amir Rrahmani di ...

