Il Napoli | La V sezione del TAR che ha preso la decisione sui tifosi dell’Eintracht si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere»

Dopo la decisione, arrivata questo pomeriggio a poche ore da Napoli-Atalanta, del Tar che dà ragione all'Eintracht e ha sospeso il divieto di vendita dei biglietti ai tedeschi, si sono accese diverse preoccupazioni per quanto riguarda la partita di Champions in programma mercoledì 15 marzo. Il Napoli ha dato all'Eintracht la disponibilità di 2700 biglietti, ma intanto si attende di capire se il Ministero dell'Interno, che aveva deciso il divieto per questioni di ordine pubblico visti acne gli incidenti successi per la partita di andata tra Napoli ed Francoforte. Ovviamente adesso la Prefettura ricorrerà al Consiglio di Stato. Intanto però la Gazzetta dello Sport parla di circa 5.700 tifosi provenienti dalla Germania che avrebbero provveduto a farsi comprare i biglietti dagli "amici" ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il #Napoli: La V sezione del #TAR che ha preso la decisione sui tifosi dell’Eintracht si assumerà la responsabilità… - FNSBlog : Ero su ig quando bell e buon nella sezione esplora vedo Carmine Di Salvo con addosso la maglia del Napoli, quella d… - giuseppediemme : La chiusura del settore ospiti, chiamata 'opzione zero', deve essere valutata come extrema ratio, atteso che chi ge… - giobocciero : Ricca la sezione Lnp del nuovo numero di BM che trovate in edicola. - Quannetevech : @JU29ROTEAM Mi dicono che va in V sezione. Presidente stimata e di eccezionale preparazione. E non è di Napoli. Speriamo. -