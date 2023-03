Il Napoli dimentica la Lazio: un gioiello di Kvara e Rrahmani stendono l’Atalanta (Di sabato 11 marzo 2023) Un gol bellissimo di Kvaratskhelia e il colpo di testa di Rrahmani decidono Napoli-Atalanta. La squadra di Spalletti di nuovo a +18 sull’Inter Leggi su corriere (Di sabato 11 marzo 2023) Un gol bellissimo ditskhelia e il colpo di testa didecidono-Atalanta. La squadra di Spalletti di nuovo a +18 sull’Inter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Il Napoli dimentica la Lazio: un gioiello di Kvara e Rrahmani stendono l’Atalanta #corriere #news #2022 #italy… - sportli26181512 : Scudetto Napoli, riparte il conto alla rovescia: 2-0 all'Atalanta! L'Inter è a -18: Scudetto Napoli, riparte il con… - FcInterNewsit : Super Kvara, il Napoli dimentica la Lazio e torna a +18 sull'Inter: Atalanta battuta 2-0 - antocoppola60 : @La_Mariucha Napoli non si dimentica...?? Abito a 70km non sono tanti , Ma non posso viverla come da ragazzo. - rafdicaterino20 : RT @Vicidominus: È sempre un buon momento per ricordare a tutti che il Napoli ha acquistato questi due demoni per 29.5mln di euro. Magari… -