"Il motore del Milan...": quello che nessuno sa, cosa accadrà presto (Di sabato 11 marzo 2023) La stupefacente parata di Mike Maignan su Harry Kane nel recupero di Tottenham-Milan, le impressionanti cavalcate palla al piede di Theo Hernandez, la diligenza di Pierre Kalulu e l'instancabile lavoro là davanti di Olivier Giroud. È indubbio che nel meraviglioso risultato centrato dalla squadra di Stefano Pioli, con la qualificazione tra le migliori otto d'Europa dopo lo 0-0 in casa degli Spurs di Antonio Conte di mercoledì (grazie all'1-0 dell'andata di San Siro), ci sia un forte marchio francese. Lo stesso, dopotutto, che ha contrassegnato la favolosa scorsa stagione del Diavolo, culminata con la vittoria dello scudetto a Reggio Emilia il 22 maggio scorso. Lo stesso, probabilmente, che è mancato al Milan negli ultimi mesi, tra la scarsa condizione di Giroud e Hernandez (mercoledì a Londra decisivo anche nel propiziare l'espulsione di Cristian ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) La stupefacente parata di Mike Maignan su Harry Kane nel recupero di Tottenham-, le impressionanti cavalcate palla al piede di Theo Hernandez, la diligenza di Pierre Kalulu e l'instancabile lavoro là davanti di Olivier Giroud. È indubbio che nel meraviglioso risultato centrato dalla squadra di Stefano Pioli, con la qualificazione tra le migliori otto d'Europa dopo lo 0-0 in casa degli Spurs di Antonio Conte di mercoledì (grazie all'1-0 dell'andata di San Siro), ci sia un forte marchio francese. Lo stesso, dopotutto, che ha contrassegnato la favolosa scorsa stagione del Diavolo, culminata con la vittoria dello scudetto a Reggio Emilia il 22 maggio scorso. Lo stesso, probabilmente, che è mancato alnegli ultimi mesi, tra la scarsa condizione di Giroud e Hernandez (mercoledì a Londra decisivo anche nel propiziare l'espulsione di Cristian ...

