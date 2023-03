Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CentotrentunoC : Serie C ?? Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di #Torres e #Olbia, in vista degli impegni di campionat… - CorriereRomagna : Calcio C, Cesena ancora senza Saber: quale soluzione con il Montevarchi? - -

Sfida decisiva in chiave salvezza quella di oggi al Brilli Peri. Torna Giusti, Gennari recuperato, Rovaglia ...Oggi, invece, il Gubbio si presentavittorie interne nel 2023, con appena un misero punticino ... gli umbri sarebbero ultimi assieme all'Imolese, addirittura dietro alche il settimo ...Siamo ancora in gioco, dobbiamo spingere fortebuttarci giù". L'attesa per capire l'entità ... in ordine Pontedera, Recanatese, Reggiana, Fiorenzuola e. "Spero che in questo finale di ...

Il Montevarchi senza alternative Banchini: "Pronti per la Torres" LA NAZIONE

Sfida decisiva in chiave salvezza quella di oggi al Brilli Peri. Torna Giusti, Gennari recuperato, Rovaglia c’è ...Non che la situazione sia migliorata, visto l'Aquila Montevarchi non vince da dieci turni e infatti si trova all'ultimo posto. La formazione rossoblù è senza gli infortunati ferrante, Sanat, Lombardo ...