Il matrimonio era finito in modo burrascoso, ma in morte Marta Flavi è stata perfetta. Non una parola di rancore, solo di rimpianto (Di sabato 11 marzo 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Nella grande ondata di emozione popolare seguita alla morte di Maurizio Costanzo, ci sono due dettagli da segnalare, che riguardano due donne. Si è molto scritto della maleducazione al limite dell'empietà dei fan di Maria De Filippi che le hanno chiesto un selfie in camera ardente. Loro sono indifendibili. Maria però è stata una signora. Ha capito che quelle persone vedevano in lei non solo un personaggio televisivo, ma una persona di famiglia; e non ha voluto deludere il proprio pubblico, nella certezza che suo marito avrebbe fatto lo stesso, o comunque sarebbe stato d'accordo. Mi ha colpito anche l'intervista che Marta Flavi ha concesso a una nostra collega del Corriere della Sera, la bravissima Maria Volpe. Tutti ricordavano che ...

