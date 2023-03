Il Liverpool cade contro il Bournemouth ultimo in classifica

(Di sabato 11 marzo 2023) Ilprosegue nella sua stagione altalenante, fatta di grandi alti e profondi bassi, eal Vitality Stadiumilin. Finisce 1-0, col gol di Billing a firmare la vendetta dopo il 9-0 dell’andata ad Anfield. Il protagonista in negativo è Salah, che calcia alle stelle il rigore del pari che avrebbe potuto aiutare notevolmente la squadra di Klopp che adesso si trova a sperare in un fallimento del Tottenham quarto in. Perde 1-0 il, chel’ormai ex ultima ine interrompe la sua rincorsa al quarto posto del Tottenham, fermandosi a 42 punti. Il, di, sale a 24 ottenendo ...

