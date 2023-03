Il governo valuta la proroga degli sconti sulle bollette (Di sabato 11 marzo 2023) Ormai l'ha detto l'Autorita', le prossime bollette di luce e gas caleranno. Non si sa, invece, se saranno prorogati oltre il termine del 31 marzo gli sconti scattati l'anno scorso per aiutare famiglie ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Ormai l'ha detto l'Autorita', le prossimedi luce e gas caleranno. Non si sa, invece, se sarannoti oltre il termine del 31 marzo gliscattati l'anno scorso per aiutare famiglie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... human_income_ : @Yourbestfrndema Bitcoin e' una valuta legale in El Salvador, ma nessuno la usa anzi la odiano e la identificano co… - a_d_cavallo : @LucioMalan Vediamo queste foto che conseguenze avranno. Parliamo ora di manifesta professionalità del governo: com… - PivaEdoardo : @Quirinale Grazie MATTARELLA per il bel governo fascista che tu hai accettato e fatto giurare sulla costituzione A… - infoiteconomia : Bollette luce in calo, governo valuta proroga su sconti - qui_finanza : Bollette luce in calo, governo valuta proroga su sconti -