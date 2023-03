Il giudice che si occupa del dolore e non dei reati cerca applausi | non prove

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 marzo 2023) Al direttore - Mentre prima si diceva che tutto veniva buttato in politica adesso in Italia tutto si risolve in iniziative giudiziarie, in qualche caso addirittura con le iniziative di più procure in concorrenza fra di loro che si contendono l’osso e anche la polpa. Tutto ciò però rischia di tradurre anche autentiche tragedie in miserabili farse. E’ quello che rischia di avvenire con la pandemia che in Italia è stata una tragedia che ha provocato circa 200 mila morti mentre al suo decollo insigni esperti e superficiali politici affermavano che si trattava solo di una influenza anomala. Però di fronte a quella che comunque è stata una straordinaria novità, per di più accentuata dal comportamento reticente e obliquo seguìto dal governo cinese, ognuno dei passaggi di quella vicenda è stato segnato da scelte opinabili sia dal punto di vista tecnico sia da quello politico. Se ogni decisione ...