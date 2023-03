Il Giornale definisce “in parte ingiusta” la sentenza per Mourinho (Di sabato 11 marzo 2023) La Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma per le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al suo allenatore, José Mourinho, dopo l’espulsione nel corso di Cremonese-Roma. A Mourinho era stata sospesa la squalifica perché era ancora in atto un’indagine della Procura federale sulla lite con il quarto uomo del match, Serra, deferito ieri. Per questo motivo, Mourinho aveva potuto sedere in panchina in occasione della sfida contro la Juventus. Ora, però, il tecnico della Roma dovrà saltare le partite contro Sassuolo e Lazio. Franco Ordine oggi sulle pagine de Il Giornale critica in parte questa scelta definendola “in parte ingiusta” “perché sin dalla prima riunione di una settimana fa, allorquando il giudizio è stato sospeso ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) La Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma per le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al suo allenatore, José, dopo l’espulsione nel corso di Cremonese-Roma. Aera stata sospesa la squalifica perché era ancora in atto un’indagine della Procura federale sulla lite con il quarto uomo del match, Serra, deferito ieri. Per questo motivo,aveva potuto sedere in panchina in occasione della sfida contro la Juventus. Ora, però, il tecnico della Roma dovrà saltare le partite contro Sassuolo e Lazio. Franco Ordine oggi sulle pagine de Ilcritica inquesta scelta definendola “in” “perché sin dalla prima riunione di una settimana fa, allorquando il giudizio è stato sospeso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il Giornale definisce “in parte ingiusta” la sentenza per #Mourinho Secondo Ordine sarebbe stato corretto conferma… - fabio_tab : @fa39893147 @UKRinIT C'è un paese che in qualunque televisione e giornale definisce gli ucraini 'nazisti', a Mariup… - Nicco60976267 : @chiaragribaudo @DomaniGiornale E me lo definisce un 'giornale'?? Ma per favore, sia seria - AdrianaBravi1 : No, ma questa mattina ho capito, mandata dalla NATO a sorvegliarci ... la citava un giornale americano con grande i… - CorradoIcorr : @IndiniAndrea Già essere il responsabile del giornale on line definisce la stupidità del tweet o meglio la parziali… -

Giulia De Lellis torna in tv su Real Time con Call Of Beauty Ha una community piccola e la definisce molto affettuosa. Moufy : Di origini togolesi, si trasferisce in Italia all'età di 7 anni. La passione per il make - up nasce nell'età dell'adolescenza. Ha ... Netanyahu a Roma. Nell'album di famiglia s'intravede il duce. Ambasciata d'Italia verso Gerusalemme ...popolari antiche Due detti popolari vengono in mente leggendo l'intervista rilasciata a un giornale ...non è un neo - fascista ma oggi c'è una parte della popolazione israeliana che lo definisce tale. E ... Cripto, scopri cosa cambia con il nuovo regolamento europeo ... l' autorizzazione e le condizioni operative per i fornitori di servizi di crypto - asset , l´emissione di asset - referenced tokens e di e - money tokens e definisce il ruolo sempre più determinante ... Ha una community piccola e lamolto affettuosa. Moufy : Di origini togolesi, si trasferisce in Italia all'età di 7 anni. La passione per il make - up nasce nell'età dell'adolescenza. Ha ......popolari antiche Due detti popolari vengono in mente leggendo l'intervista rilasciata a un...non è un neo - fascista ma oggi c'è una parte della popolazione israeliana che lotale. E ...... l' autorizzazione e le condizioni operative per i fornitori di servizi di crypto - asset , l´emissione di asset - referenced tokens e di e - money tokens eil ruolo sempre più determinante ... Il Giornale definisce "in parte ingiusta" la sentenza per Mourinho ... IlNapolista