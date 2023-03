Il funerale laico di Cutro, in 5000 sfilano contro le stragi in mare (Di sabato 11 marzo 2023) - La manifestazione per ricordare i migranti morti nel naufragio di Steccato di Cutro, in Calabria. Prosegue la ricerca dei dispersi. Oggi ritrovati i corpi di un uomo e due bambine e sale a 76 il ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 marzo 2023) - La manifestazione per ricordare i migranti morti nel naufragio di Steccato di, in Calabria. Prosegue la ricerca dei dispersi. Oggi ritrovati i corpi di un uomo e due bambine e sale a 76 il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaVeneto : Auto contro albero: funerale laico per Eralda Spahillari. Bara bianca e palloncini per la vittima dello schianto di… - MaccaBank : @lindawhippet Per il mio funerale laico vorrei Hello it's me di Todd Rundgren più la colonna sonora di The Blues Br… -