Il fidanzato compie gli anni e Ilary Blasi lo presenta sui social – Foto

Leggi su howtodofor

(Di sabato 11 marzo 2023)ufficializza il suo legame con Bastian Muller sui. La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” pubblica una carrellata diche la ritraggono con l’imprenditore tedesco che ha preso il posto di Francesco Totti nel suo cuore. “Happy birthday my darling. I wish you all the best… so much love” (“Tanti auguri tesoro mio, ti auguro il meglio… Tanto amore”, scrivenel giorno del compleanno dell’amato con cui negli ultimi mesi è volata a Bangkok e sulla neve.e Bastian Muller (Instagram) Ieri Isabel Totti ha spento sette candeline Bastian Mullergliil giorno dopo Isabel, terzogenita die Francesco Totti. Ieri ...