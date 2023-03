Il fallimento di Silicon Valley Bank

(Di sabato 11 marzo 2023) È il più grande per una banca statunitense dalla crisi del 2008 e conferma le recenti difficoltà del settore tecnologico

AGI - L'improvvisodellaValley Bank (Svb), chiusa dalle autorità americane, ha portato caos e panico nel settore bancario , con i mercati che si interrogano sulle conseguenze del più grande ...Liquidazione dellaValley Bank: i motivi del, l'intervento delle autorità americane e la lezione per l'Europa. Il commento di Teodoro Dalaveracuras Se proprio si vuole trovare qualcosa di intrigante ...Per quanto da allora i ratio patrimoniali delle banche siano stati rafforzati, l'anticamera delin cui si trovaValley Bank (Svb) dopo la nomina di un curatore, indica che una ...

Chiude la Silicon Valley Bank, c’è il rischio di una nuova Lehman Brothers Yellen: stiamo vigilando Corriere della Sera

La Silicon Valley Bank ha dovuto annunciare una minusvalenza di circa 2 miliardi di dollari sulla vendita di titoli del Tesoro americano.Caos e panico nel settore bancario, dopo che la banca, specializzata nel finanziare startup non era più in grado di far fronte ai massicci prelievi di contante dei suoi clienti. I mercati si interroga ...