Il crollo di Chiara Ferragni: “Settimane complesse, ho dovuto essere forte per tutti” (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo Fedez, anche Chiara Ferragni rompe il silenzio. L’imprenditrice digitale riavvolge il nastro e ripercorre le ultime Settimane della sua Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo Fedez, ancherompe il silenzio. L’imprenditrice digitale riavvolge il nastro e ripercorre le ultimedella sua Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Chiara Ferragni, le lacrime dopo il crollo di Fedez: “Pensavo di non farcela” - bluemyminnd : alberto è proprio un gemelli lo capisco così tanto ?? dopo il crollo canta paola e chiara #thepisis - fioruc2 : Sentitevi in colpa perché probabilmente sarete le cause di un altro crollo di chiara con i vostri commenti “ironici… - chiara_pelizza : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella, un presidente vicino agli Italiani. Sempre presente nei momenti più difficili della vita della Nazione. Dal l… -